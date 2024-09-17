В Румынии неизвестный поджег вход в парламент – эвакуированы 300 человек

Мужчина разлил зажигательную смесь у входа в здание парламента.

В столице Румынии, Бухаресте, неизвестный мужчина разлил зажигательную смесь у входа в здание парламента, что вызвало пожар. Как сообщает Digi24, инцидент произошел во входной зоне для посетителей Палаты депутатов. В результате 300 человек были эвакуированы, пострадавших нет, а пожар оперативно ликвидировали.

По информации полиции, причиной инцидента стал «спонтанный конфликт», после которого мужчина, посещавший здание, бросил зажигательную смесь. Пожар разгорелся в зале для посетителей, охватив площадь около 30 квадратных метров, где горели текстильные материалы и офисные принадлежности.

Правоохранители продолжают расследование инцидента.

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