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Представители судебной власти приняли участие в двусторонней скрининговой встрече Украины и Еврокомиссии в рамках переговоров по вступлению в ЕС

16:37, 17 сентября 2024
Доклады представителей Верховного Суда касались эффективности судопроизводства, а именно вызовов, с которыми сталкивается судебная власть в условиях войны.
Представители судебной власти приняли участие в двусторонней скрининговой встрече Украины и Еврокомиссии в рамках переговоров по вступлению в ЕС
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Во вторник, 17 сентября, украинская делегация приняла участие во второй двусторонней сессии Украина – ЕС в рамках скрининга соответствия законодательства Украины праву Европейского Союза.

В состав делегации вошли судья Верховного Суда в Кассационном административном суде Мирослава Билак, представители Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Государственной судебной администрации Украины, Министерства юстиции Украины и Офиса Генерального прокурора.

Зустріч, що відбувається в м. Брюссель (Королівство Бельгія), присвячена переговорному розділу 23 «Судова влада та основоположні права», який охоплює право та політики ЄС у сферах незалежного та ефективного судочинства, запобігання й боротьби з корупцією як загрози стабільності демократичних інститутів і верховенства права, а також основоположних прав та свобод, гарантованих договорами ЄС і Хартією Європейського Союзу про основоположні права.

Розділи 23 «Судова влада та основоположні права» та 24 «Юстиція, безпека і свобода» є найголовнішими в переговорному процесі, оскільки жоден інший переговорний розділ не буде закритий, допоки не виконані контрольні показники в межах двох вказаних розділів.

Доповіді представників Верховного Суду стосувалися ефективності судочинства, а саме викликів, з якими стикається судова влада в умовах війни, та заходів, які були вжиті для їх подолання, перспектив і планів щодо зміни мережі судів, а також вдосконалення електронного судочинства.

Представники ВС, серед іншого, поінформували Європейську комісію щодо перспектив створення вищого суду, що розглядатиме спори з вищими органами державної влади.

Мирослава Білак у межах свого виступу повідомила про заходи, яких вживає Верховний Суд для забезпечення єдності судової практики, зауваживши про такі механізми, як розгляд справи палатою, об’єднаною палатою касаційного суду та Великою Палатою ВС.

Суддя також звернула увагу на діяльність ВС щодо підготовки та оприлюднення періодичних і тематичних дайджестів, наповнення Бази правових позицій Верховного Суду, поінформувала про найближчі плани щодо запуску нового інформаційного ресурсу, який сприятиме забезпеченню єдності судової практики – Supreme Lab.

Окрему увагу у виступах делегатів було приділено потенційним шляхам вдосконалення процесуального законодавства, касаційних фільтрів та інституту зразкової справи.

Члени української делегації відповіли на запитання представників Європейської комісії, що стосувалися суддівського добору, кваліфікаційного оцінювання суддів, механізмів забезпечення єдності судової практики, навантаження в судах та інших питань, повʼязаних із функціонуванням судової влади в умовах війни.

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