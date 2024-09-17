Кабмин назначил Алексея Мигрина заместителем председателя ГСЧС

Кабинет Министров Украины официально назначил Алексея Мигрина на должность заместителя председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. До этого он исполнял обязанности на этой должности с 30 июля. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Назначен Мигрин Алексей Сергеевич заместителем председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям», - отметил Мельничук в своем сообщении.
Кроме того, правительство приняло решение уволить Патра Божевского с должности государственного секретаря Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры. Временное исполнение обязанностей возложено на Германа Филатова.
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