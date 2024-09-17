Кабмін призначив Олексія Мігріна заступником голови ДСНС

Після тимчасового виконання обов’язків, Олексій Мігрін призначений заступником голови ДСНС.

Кабінет Міністрів України офіційно призначив Олексія Мігріна на посаду заступника голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій. До цього він виконував обов’язки на цій посаді з 30 липня. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Призначено Мігріна Олексія Сергійовича заступником голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій», – зазначив Мельничук у своєму повідомленні.

Крім того, уряд ухвалив рішення звільнити Патра Божевського з посади державного секретаря Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Тимчасове виконання обов'язків покладено на Германа Філатова.

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