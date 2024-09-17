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Кабмін призначив Олексія Мігріна заступником голови ДСНС

16:39, 17 вересня 2024
Після тимчасового виконання обов’язків, Олексій Мігрін призначений заступником голови ДСНС.
Кабмін призначив Олексія Мігріна заступником голови ДСНС
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Кабінет Міністрів України офіційно призначив Олексія Мігріна на посаду заступника голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій. До цього він виконував обов’язки на цій посаді з 30 липня. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Призначено Мігріна Олексія Сергійовича заступником голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій», – зазначив Мельничук у своєму повідомленні.

Крім того, уряд ухвалив рішення звільнити Патра Божевського з посади державного секретаря Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Тимчасове виконання обов'язків покладено на Германа Філатова.

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