Кабмін звільнив Петра Божевського з посади державного секретаря міністерства розвитку громад

Тимчасово цей пост займе Герман Філатов.

Кабінет Міністрів України провів у вівторок, 17 вересня, засідання, на якому ухвалив кадрові рішення. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, Кабінетом Міністрів України:

Звільнено Божевського Петра Івановича з посади державного секретаря Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Призначено Мігріна Олексія Сергійовича заступником Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Тимчасово покладено виконання обов’язків державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій України на Філатова Германа Олександровича.

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