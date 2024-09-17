Кабмин уволил Петра Божевского с должности государственного секретаря министерства развития общин

Временно этот пост займет Герман Филатов.

Кабинет Министров Украины провел во вторник, 17 сентября, заседание, на котором принял кадровые решения. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, Кабинетом Министров Украины:

Уволен Божевский Петр Иванович с должности государственного секретаря Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

с должности государственного секретаря Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Назначен Мигрин Алексей Сергеевич заместителем Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

заместителем Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Временно возложено исполнение обязанностей государственного секретаря Министерства развития общин и территорий Украины на Филатова Германа Александровича.

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