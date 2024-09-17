Кабмин уволил Петра Божевского с должности государственного секретаря министерства развития общин

14:59, 17 сентября 2024
Временно этот пост займет Герман Филатов.
Кабинет Министров Украины провел во вторник, 17 сентября, заседание, на котором принял кадровые решения. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
В частности, Кабинетом Министров Украины:
- Уволен Божевский Петр Иванович с должности государственного секретаря Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
- Назначен Мигрин Алексей Сергеевич заместителем Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
- Временно возложено исполнение обязанностей государственного секретаря Министерства развития общин и территорий Украины на Филатова Германа Александровича.
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