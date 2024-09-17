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Во Франции запустили процедуру импичмента президента Эмманюэля Макрона

15:14, 17 сентября 2024
Предложение будет передано на рассмотрение юридического комитета, который должен решить, продвигать ли его дальше.
Во Франции запустили процедуру импичмента президента Эмманюэля Макрона
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Бюро Национального собрания Франции 17 сентября утвердило процедуру импичмента президента Эмманюэля Макрона. Следующим этапом станет юридический комитет. Об этом сообщает Le Parisien.

Решение было принято 12 голосами против 10.

Издание указывает, что инициатива импичмента была выдвинута партией «Непокоренная Франция» (LFI) и признана приемлемой на первом этапе процедуры.

Далее предложение будет передано на рассмотрение юридического комитета, который должен решить, продвигать ли его дальше.

Процедура импичмента требует одобрения двумя третями членов Ассамблеи и Сената, которые заседают в Верховном суде. У инициативы нет единой поддержки «левых» — социалисты заявили о намерении голосовать против текста, подчеркивая стратегические разногласия с LFI.

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