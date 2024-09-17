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Почему США тормозят поставки оружия Украине, – рассказали источники в Вашингтоне

19:44, 17 сентября 2024
США уменьшают объемы военной помощи Украине из-за дефицита запасов.
Почему США тормозят поставки оружия Украине, – рассказали источники в Вашингтоне
Источник фото: wikimedia
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В последние месяцы объемы военной помощи США для Украины значительно сократились из-за дефицита запасов оружия и оборудования в Пентагоне. Об этом сообщает CNN.

Согласно информации издания, в администрации президента Джо Байдена осталось лишь 6 миллиардов долларов на поставки вооружений и амуниции Украине, но Пентагон не имеет достаточного инвентаря для удовлетворения всех запросов Киева. Американские чиновники указывают на сложность обеспечения запросов без ущерба для боевой готовности.

Генерал-майор Пат Райдер, пресс-секретарь Пентагона, сообщил, что Пентагон обратился к Конгрессу с просьбой продлить сроки расходования этих средств до конца сентября, что является значительным отклонением от ситуации прошлой зимой, когда администрация активно просила законодателей о дополнительном финансировании для поддержки Украины.

США также сталкиваются с проблемами пополнения запасов, поскольку наращивание производства важных товаров, таких как 155-мм боеприпасы и ракетные системы Patriot, является длительным процессом. Чиновники подчеркнули, что США стараются избегать чрезмерных поставок одновременно, чтобы не повлиять на готовность собственных вооруженных сил и эффективность распределения помощи в Украине.

Задержка Конгресса с утверждением дополнительного финансирования также повлияла на темпы поставок. Пока США стараются объявлять новые пакеты помощи примерно каждые две недели, что, по словам чиновников, поддерживает моральный дух украинских военных.

«Существуют ограничения относительно того, насколько быстро мы можем отвести оборудование, не влияя на боевую готовность, и это является одной из причин, почему пакеты разносятся», - сказал чиновник.

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил намерение продолжать военную поддержку Украине, объявив о новом пакете помощи на 250 миллионов долларов во время встречи в Германии в этом месяце. Остин отметил, что США работают над увеличением производства и ускорением поставок, подчеркивая важность быстрой поддержки, особенно с приближением зимы.

«Время имеет важное значение, особенно с зимой на пороге», - сказал Остин. «И мы все должны усилить нашу поддержку - и быстро».

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