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Чому США гальмують постачання зброї Україні, – розповіли джерела у Вашингтоні

19:44, 17 вересня 2024
США зменшують обсяги військової допомоги Україні через дефіцит запасів.
Чому США гальмують постачання зброї Україні, – розповіли джерела у Вашингтоні
Джерело фото: wikimedia
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В останні місяці обсяги військової допомоги США для України значно скоротилися через дефіцит запасів зброї та обладнання в Пентагоні. Про це повідомляє CNN.

Згідно з інформацією видання, в адміністрації президента Джо Байдена залишилося лише 6 мільярдів доларів на постачання озброєнь і амуніції Україні, але Пентагон не має достатнього інвентарю для задоволення всіх запитів Києва. Американські чиновники вказують на складність забезпечення запитів без шкоди для бойової готовності.

Генерал-майор Пат Райдер, прессекретар Пентагону, повідомив, що Пентагон звернувся до Конгресу з проханням продовжити терміни витрати цих коштів до кінця вересня, що є значним відхиленням від ситуації минулої зими, коли адміністрація активно просила законодавців про додаткове фінансування для підтримки України.

США також стикаються з проблемами поповнення запасів, оскільки нарощування виробництва важливих товарів, таких як 155-мм боєприпаси та ракетні системи Patriot, є тривалим процесом. Чиновники підкреслили, що США намагаються уникати надмірних поставок одночасно, щоб не вплинути на готовність власних збройних сил і ефективність розподілу допомоги в Україні.

Затримка Конгресу з затвердженням додаткового фінансування також вплинула на темпи постачання. Поки що США намагаються оголошувати нові пакети допомоги приблизно кожні два тижні, що, за словами чиновників, підтримує моральний дух українських військових.

«Існують обмеження щодо того, наскільки швидко ми можемо відвести обладнання, не впливаючи на бойову готовність, і це є однією з причин, чому пакети розносяться», — сказав чиновник.

Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив намір продовжувати військову підтримку Україні, оголосивши про новий пакет допомоги на 250 мільйонів доларів під час зустрічі в Німеччині цього місяця. Остін зазначив, що США працюють над збільшенням виробництва та прискоренням постачань, підкреслюючи важливість швидкої підтримки, особливо з наближенням зими.

«Час має важливе значення, особливо з зимою на порозі», — сказав Остін. «І ми всі повинні посилити нашу підтримку — і швидко».

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