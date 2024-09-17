Верховний Суд підтвердив вирок експосадовцю Міноборони Дмитру Комасі за спробу підкупу

Верховний Суд підтвердив вирок Дмитру Комаху за спробу надання неправомірної вигоди у 24 млн гривень за позитивний аудит.

Джерело фото: mil.in.ua

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17 вересня 2024 року Касаційний кримінальний суд Верховного Суду підтвердив вирок Вищого антикорупційного суду щодо Дмитра Комаха, колишнього заступника начальника управління Міністерства оборони України. Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, суд залишив без змін рішення Апеляційної палати ВАКС.

Дмитро Комах був визнаний винуватим у спробі надання 24 мільйонів гривень неправомірної вигоди за позитивний аудит облаштування об'єкта спеціального призначення «Фортеця» — частини «Єдиного центру безпеки Центрального управління безпеки військової служби Збройних Сил України». Верховний Суд підтвердив, що ці дії кваліфікуються як злочин відповідно до ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Відповідно до вироку, Дмитра Комаха засуджено до 4 років і 6 місяців позбавлення волі.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Раніше ми писали, що експосадовця Міноборони Дмитра Комаху засуджено до 4,5 років позбавлення волі.

Апеляція ВАКС залишила без змін вирок експосадовцю Міноборони Дмитру Комасі.

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