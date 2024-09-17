Обрано голову Глибоцького райсуду Чернівецької області

Головою суду було обрано Віталія Цуркана.

Глибоцький районний суд повідомив, що 17 вересня у суді відбулися збори суддів, під час яких було обрано голову суду.

За результатами таємного голосування зборів суддів головою Глибоцького районного суду Чернівецької області обрано Цуркана Віталія Васильовича.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Раніше ми писали, що обрано голову Красноградського райсуду Харківської області.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

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