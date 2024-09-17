Практика судів
  1. В Україні

У податковій пояснили, чи діє готівкове обмеження в 50 тисяч на операції з поворотною фіндопомогою

19:08, 17 вересня 2024
Платежі понад установлені граничні суми проводяться через надавачів платіжних послуг шляхом переказу коштів із рахунку на рахунок або внесення коштів до кас надавачів платіжних послуг для подальшого їх переказу на рахунки.
У податковій пояснили, чи діє готівкове обмеження в 50 тисяч на операції з поворотною фіндопомогою
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба пояснила, чи діє готівкове обмеження в 50 тисяч на операції з поворотною фіндопомогою.

Зазначається, що на виконання ст. 33 Закону №679 та з метою удосконалення готівкових розрахунків Правлінням Національного банку України постановою від 29 грудня 2017 року №148 затверджено Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (далі – Положення №148).

Згідно з п.п. 5 п. 3 розд. І Положення №148 готівкові розрахунки/розрахунки готівкою – платежі готівкою суб’єктів господарювання і фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.

Пунктом 6 розд. ІІ Положення №148 передбачено, що cуб’єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою між собою та/або з фізичними особами протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами в межах граничних сум розрахунків готівкою, установлених Положенням №148.

При цьому, у разі зняття готівкових коштів із рахунків з метою здійснення готівкових розрахунків із фізичними особами зобов’язані надавати на запит надавачів платіжних послуг підтвердні документи, на підставі яких здійснюються такі готівкові розрахунки, необхідні надавачам платіжних послуг для здійснення заходів належної перевірки клієнта з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

Платежі понад установлені граничні суми проводяться через надавачів платіжних послуг шляхом переказу коштів із рахунку на рахунок або внесення коштів до кас надавачів платіжних послуг для подальшого їх переказу на рахунки. Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується.

Відповідно до п. 10 розд. ІІ Положення №148 розрахунки суб’єктів господарювання та фізичних осіб у разі їх здійснення готівкою без відкриття рахунку шляхом унесення готівки до кас надавачів платіжних послуг для подальшого її переказу на рахунки інших суб’єктів господарювання або фізичних осіб для платників коштів є готівковими, а для отримувачів коштів безготівковими.

Водночас, Положення №148 не визначає питання поширення його норм на операції між суб’єктом господарювання та фізичними особами з отримання та повернення поворотної фінансової допомоги.

Враховуючи викладене, для отримання роз’яснення з порушеного питання необхідно звертатися до Національного банку України як до розробника Положення №148.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Члени Вищої ради правосуддя хочуть працювати і після закінчення строку своїх повноважень – до моменту поки не оберуть нових членів ВРП

У ВРП кажуть про необхідність забезпечення інституційної безперервності роботи Вищої ради правосуддя.

Повноваження прокурора вищого рівня на скасування постанови про закриття провадження і обрахунок строку досудового розслідування – позиція ОП ККС ВС

Період з моменту прийняття прокурором постанови про закриття кримінального провадження, у якому особі було повідомлено про підозру, до моменту скасування такої постанови прокурором вищого рівня не зараховується до строку досудового розслідування.

Верховна Рада прийняла закон про обрання нового керівництва митниці за участі міжнародних експертів

Верховна Рада прийняла в цілому закон про перевірку митників на доброчесність та моніторинг способу їх життя, а також про вирішальний голос міжнародних експертів в конкурсі на нового керівника Митної служби.

Міноборони видасть наказ щодо заборони мобілізації до 25 років, доки не прийнято відповідний закон – депутати

Доки Верховна Рада не прийняла закон, Міноборони видасть наказ про неможливість мобілізації осіб 18-25 років, які мають статус обмежено придатних.

Парламент прийняв в першому читанні законопроект, який дозволяє служити у ГУР іноземцям

Верховна Рада прийняла за основу законопроект, за яким на службу до розвідки зможуть приймати іноземців.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іванна Іванюк
    Іванна Іванюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Олена Висоцька
    Олена Висоцька
    заступник Міністра юстиції України
  • В'ячеслав Хохуляк
    В'ячеслав Хохуляк
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді