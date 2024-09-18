У Голосіївському районі Києва сталася смертельна ДТП, фото

Внаслідок автопригоди загинула водійка легковика.

У вівторок, 17 вересня, у Голосіївському районі Києва сталася смертельна ДТП.

Як повідомила пресслужба поліції Києва, аварія на Столичному шосе сталася за участі автомобіля Форд та мікроавтобусу Мерседес. Внаслідок автопригоди водійка легковика загинула, водій та пасажири мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди.

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