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Кабмін призначив ексголову Мінстратегпрому Олександра Камишіна членом наглядової ради Укрзалізниці

14:29, 17 вересня 2024
Олександр Камишін повернувся до Укрзалізниці.
Кабмін призначив ексголову Мінстратегпрому Олександра Камишіна членом наглядової ради Укрзалізниці
Джерело фото: Front News
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Кабінет Міністрів призначив ексголову Мінстратегпрому Олександра Камишіна членом наглядової ради "Укрзалізниці".

Ініціатива уряду набирає чинності з 26 вересня 2024 року.

Раніше, до призначення у Мінстратегпром, Камишін обіймав посаду голови правління "Укрзалізниці".

Нагадаємо, Верховна Рада 4 вересня звільнила з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна. За – 243. Раніше він заявив, що буде працювати на іншій посаді, яка пов’язана з обороною.

Президент Володимир Зеленський призначив Камишіна своїм радником зі стратегічних питань.

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