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У ДСА попередили, що шахраї здійснюють фішингову розсилку електронних повідомлень

14:38, 17 вересня 2024
У електронних повідомленнях зловмисники пропонують перейти за підозрілим посиланням на шкідливе програмне забезпечення.
У ДСА попередили, що шахраї здійснюють фішингову розсилку електронних повідомлень
Фото: delo.ua
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Державна судова адміністрація України повідомила, що зловмисники від імені ДСА та господарських судів України здійснюють фішингову розсилку електронних повідомлень.  

Зазначається, що зловмисники пропонують перейти за підозрілим посиланням на шкідливе програмне забезпечення, з використанням підставної адреси суду в полі відправника.

«Інформуємо, що розсилка вищезгаданих повідомлень не здійснюється з поштових серверів Судової влади України!

Будьте уважними та обережними!

Не переходьте за підозрілими посиланнями в листах!

Наразі вживаються заходи, аби убезпечити користувачів від шахрайських дій», - заявили у ДСА.

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