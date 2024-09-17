В ГСА предупредили, что мошенники осуществляют фишинговую рассылку электронных сообщений

Государственная судебная администрация сообщила, что злоумышленники от имени ГСА и хозяйственных судов Украины осуществляют фишинговую рассылку электронных сообщений.
Отмечается, что злоумышленники предлагают перейти по подозрительной ссылке на вредоносное программное обеспечение с использованием подставного адреса суда в поле отправителя.
«Информируем, что рассылка вышеупомянутых сообщений не производится с почтовых серверов Судебной власти Украины!
Будьте внимательны и осторожны!
Не переходите по подозрительным ссылкам в письмах!
В настоящее время принимаются меры, чтобы обезопасить пользователей от мошеннических действий», - заявили в ГСА.
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