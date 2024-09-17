В ГСА предупредили, что мошенники осуществляют фишинговую рассылку электронных сообщений

В электронных сообщениях злоумышленники предлагают перейти по подозрительной ссылке на вредоносное программное обеспечение.

Фото: delo.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная судебная администрация сообщила, что злоумышленники от имени ГСА и хозяйственных судов Украины осуществляют фишинговую рассылку электронных сообщений.

Отмечается, что злоумышленники предлагают перейти по подозрительной ссылке на вредоносное программное обеспечение с использованием подставного адреса суда в поле отправителя.

«Информируем, что рассылка вышеупомянутых сообщений не производится с почтовых серверов Судебной власти Украины!

Будьте внимательны и осторожны!

Не переходите по подозрительным ссылкам в письмах!

В настоящее время принимаются меры, чтобы обезопасить пользователей от мошеннических действий», - заявили в ГСА.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.