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Исключение нормы о медосмотре в МСЭК для определения инвалидности – парламент одобрил законопроект

14:25, 17 сентября 2024
Парламент принял в первом чтении законопроект, предлагающий исключить норму о медицинском осмотре в МСЭК для определения инвалидности.
Исключение нормы о медосмотре в МСЭК для определения инвалидности – парламент одобрил законопроект
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Верховная Рада 17 сентября приняла за основу законопроект авторства Галины Третьяковой по усовершенствованию процедур медико-социальной экспертизы 11225. Им предлагается исключить обязанность проходить медицинское освидетельствование в МСЭК и предоставить право определять форму участия в заседании МСЭК по выбору, то есть лично или онлайн.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», этим законопроектом из закона предлагается исключить норму, что инвалидность как мера потери здоровья определяется путем экспертного обследования в органах МСЭК.

По мнению авторов, их законопроект упростит гражданским и военным пациентам прохождение как МСЭК, так и ВЛК.

Соответствующие изменения вносятся в статью 3 Закона «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине». Также исключается норма, что положение МСЭК утверждается Кабинетом Министров с учетом мнений общественных объединений лиц с инвалидностью.

В своем заключении на этот законопроект Минздрав отмечает, в частности, что исключение ч. 1 статьи 3 без нормирования заменного процесса или введение понятия, которое будет заменять понятие «инвалидность», может привести к отсутствию законодательного определения процесса установления инвалидности.

Также, по мнению Минздрава, принятие нормы, согласно которой «участие лица и формы участия лица (лично или дистанционно) в заседании медико-социальной экспертной комиссии определяются лицом самостоятельно», может привести к злоупотреблениям со стороны лиц, направляемых для прохождения МСЭК, вместе с тем, МОЗ предлагает определить на уровне постановления Кабинета Министров перечень функциональных ограничений человека, при которых решение может приниматься без личного участия лица в заседании МСЭК.

Автор: Наталья Мамченко 

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