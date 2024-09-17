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Руководителей институтов, срывающих процесс вхождения медицинских учреждений в единое медицинское пространство, ждет наказание — Михаил Радуцкий

13:50, 17 сентября 2024
Со следующего года все учреждения НАМНУ, Минздрава, Государственного управления делами должны перейти на финансирование через Программу медицинских гарантий, - сообщил глава Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
Руководителей институтов, срывающих процесс вхождения медицинских учреждений в единое медицинское пространство, ждет наказание — Михаил Радуцкий
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Национальная академия медицинских наук примет административные решения о наказании руководителей институтов, которые срывают процесс вхождения учреждений в единое медицинское пространство. Об этом сообщили в Комитете по вопросам здоровья нации по итогам заседания, в котором, в частности, приняли участие руководители медицинских академий.

Глава Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что в настоящее время 14 учреждений готовы к вхождению в единое медпространство, еще 9 институтов — в стадии активной подготовки, 6 учреждений полностью не готовы к работе по Программе медицинских гарантий.

Отмечается, что Кабмин внес в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2025 год. Документ предусматривает, что все медицинские учреждения НАМНУ, Минздрава, Государственного управления делами со следующего года переходят на финансирование через Программу медицинских гарантий.

"Пригласили руководство медакадемии проинформировать депутатов о состоянии перехода институтов", – сообщили в Комитете.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что в бюджете на 2025 год запланирован стабилизационный фонд, средства которого пойдут в поддержку учреждений, которые временно не смогут начать работу с НСЗУ. Фактически речь идет о временном дофинансировании того времени, пока институты не решат все проблемные вопросы. От Национальной полиции услышали, что по результатам аудита ГАСУ по поводу проверки выполнения бюджетных программ институтами медакадемии возбуждено уголовное дело по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Комитет полтора года проводит регулярные совещания, чтобы помочь институтам НАМНУ вовремя войти в единое медицинское пространство. Но пока готовы всего 14 институтов.

"Мы слышали от академиков разные причины. То институтам не хватает компьютеров, чтобы работать в электронной системе здравоохранения. То у институтов нет лицензий на облучение или использование наркотических препаратов", - отметили в Комитете.

На заседании рассмотрели законопроекты №11527 по подготовке, непрерывному профессиональному развитию и профессиональной деятельности по профессиям в сфере здравоохранения, законопроект №11493 по упрощению процедуры закупки лекарств, закупаемых МЗУ и законопроект №11432 по оказанию помощи на догоспитальном этапе.

Все документы Комитет поддержал и направил на рассмотрение Верховной Рады в первом чтении, добавил Радуцкий.

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