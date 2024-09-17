Керівників інститутів, які зривають процес входження медичних установ до єдиного медичного простору, чекає покарання — Михайло Радуцький

З наступного року всі заклади НАМНУ, МОЗ, Державного управління справами мають перейти на фінансування через Програму медичних гарантій, — повідомив голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Національна академія медичних наук ухвалить адміністративні рішення щодо покарання керівників інститутів, які зривають процес входження установ до єдиного медичного простору. Про це повідомили у Комітеті з питань здоров'я нації за підсумками засідання, в якому, зокрема, взяли участь керівники медичних академій.

Голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький повідомив, що наразі 14 установ готові до входження до єдиного медпростору, ще 9 інститутів — в стадії активної підготовки, 6 установ повністю не готові до роботи за Програмою медичних гарантій.

Зазначається, що Кабмін подав у Верховну Раду проєкт державного бюджету на 2025 рік. Документ передбачає, що всі медичні заклади НАМНУ, МОЗ, Державного управління справами з наступного року переходять на фінансування через Програму медичних гарантій.

"Запросили керівництво медакадемії проінформувати депутатів про стан переходу інститутів", - повідомили в Комітеті.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що у бюджеті на 2025 рік запланований стабілізаційний фонд, кошти якого підуть на підтримку установ, які тимчасово не зможуть почати працювати з НСЗУ. Фактично йдеться про тимчасове дофінансування на той час, доки інститути не вирішать всі проблемні питання. Від Національної поліції почули, що за результатом аудиту ДАСУ щодо перевірки виконання бюджетних програм інститутами медакадемії відкрита кримінальна справа за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Комітет півтора року проводить регулярні наради, щоб допомогти інститутам НАМНУ вчасно увійти до єдиного медичного простору. Але поки готові лише 14 інститутів.

"Ми чули від академіків різні причини. То інститутам не вистачає комп’ютерів, щоб працювати в електронній системі охорони здоров’я. То в інститутів немає ліцензій на опромінення чи використання наркотичних препаратів", - зазначили в Комітеті.

На засіданні розглянули законопроєкти №11527 щодо підготовки, безперервного професійного розвитку та професійної діяльності за професіями у сфері охорони здоров’я, законопроєкт №11493 щодо спрощення процедури закупівлі ліків, які закуповує МЗУ та законопроєкт №11432 щодо надання допомоги на догоспітальному етапі.

Всі документи Комітет підтримав та направив на розгляд Верховної Ради у першому читанні, додав Михайло Радуцький.

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