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Виключення норми про медогляд в МСЕК для визначення інвалідності – парламент схвалив законопроект

14:25, 17 вересня 2024
Парламент ухвалив в першому читанні законопроект, яким пропонується виключити норму про медичний огляд в МСЕК для визначення інвалідності.
Виключення норми про медогляд в МСЕК для визначення інвалідності – парламент схвалив законопроект
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Верховна Рада 17 вересня ухвалила за основу законопроект авторства Галини Третьякової щодо удосконалення процедур медико-соціальної експертизи 11225. Ним пропонується виключити обов’язок проходити медичний огляд в МСЕК та надати право визначати форму участі в засіданні МСЕК на вибір, тобто особисто або онлайн.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», цим законопроектом з закону пропонується виключити норму, що інвалідність як міра втрати здоров’я визначається шляхом експертного обстеження в органах МСЕК.

На думку авторів, їх законопроект спростить цивільним та військовим пацієнтам проходження як МСЕК, так і ВЛК.

Відповідні зміни вносяться до статті 3 Закону «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні». Також виключається норма, що положення МСЕК затверджується Кабінетом Міністрів з урахуванням думок громадських об’єднань осіб з інвалідністю.

У своєму висновку на цей законопроект МОЗ зазначає, зокрема, що вилучення ч. 1 статті 3 без унормування замінного процесу, або введення поняття, що буде замінювати поняття «інвалідність», може призвести до відсутності законодавчого визначення процесу встановлення інвалідності.

Також, на думку МОЗ, прийняття норми, відповідно до якої «участь особи та форми участі особи (особисто чи дистанційно) в засіданні медико-соціальної експертної комісії визначаються особою самостійно», може призвести до зловживань зі сторони осіб, які направляються для проходження МСЕК, натомість МОЗ пропонує визначити на рівні постанови Кабінету Міністрів перелік функціональних обмежень людини, при яких рішення може прийматися без особистої участі особи в засіданні МСЕК.

Автор: Наталя Мамченко 

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