Кабмин назначил экс-главу Минстратегпрома Александра Камышина членом наблюдательного совета Укрзализныци

Александр Камышин вернулся в Укрзализныцю.

Кабинет Министров назначил экс-главу Минстратегпрома Александра Камышина членом наблюдательного совета "Укрзализныци".

Инициатива правительства вступает в силу с 26 сентября 2024 года.

Ранее, до назначения в Минстратегпром, Камышин занимал должность главы правления "Укрзализныци".

Напомним, Верховная Рада 4 сентября уволила с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина. За – 243. Ранее он заявил, что будет работать на другой должности, связанной с обороной.

Президент Владимир Зеленский назначил Камышина своим советником по стратегическим вопросам.

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