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В налоговой объяснили, действует ли наличное ограничение в 50 тысяч на операции с возвратной финпомощью

19:08, 17 сентября 2024
Платежи сверх установленных предельных сумм проводятся через поставщиков платежных услуг путем перевода средств со счета на счет или внесения средств в кассы поставщиков платежных услуг для последующего их перевода на счета.
В налоговой объяснили, действует ли наличное ограничение в 50 тысяч на операции с возвратной финпомощью
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Налоговая служба объяснила, действует ли наличное ограничение в 50 тысяч на операции с возвратной финпомощью.

Зазначається, що на виконання ст. 33 Закону №679 та з метою удосконалення готівкових розрахунків Правлінням Національного банку України постановою від 29 грудня 2017 року №148 затверджено Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (далі – Положення №148).

Згідно з п.п. 5 п. 3 розд. І Положення №148 готівкові розрахунки/розрахунки готівкою – платежі готівкою суб’єктів господарювання і фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.

Пунктом 6 розд. ІІ Положення №148 передбачено, що cуб’єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою між собою та/або з фізичними особами протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами в межах граничних сум розрахунків готівкою, установлених Положенням №148.

При цьому, у разі зняття готівкових коштів із рахунків з метою здійснення готівкових розрахунків із фізичними особами зобов’язані надавати на запит надавачів платіжних послуг підтвердні документи, на підставі яких здійснюються такі готівкові розрахунки, необхідні надавачам платіжних послуг для здійснення заходів належної перевірки клієнта з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

Платежі понад установлені граничні суми проводяться через надавачів платіжних послуг шляхом переказу коштів із рахунку на рахунок або внесення коштів до кас надавачів платіжних послуг для подальшого їх переказу на рахунки. Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується.

Відповідно до п. 10 розд. ІІ Положення №148 розрахунки суб’єктів господарювання та фізичних осіб у разі їх здійснення готівкою без відкриття рахунку шляхом унесення готівки до кас надавачів платіжних послуг для подальшого її переказу на рахунки інших суб’єктів господарювання або фізичних осіб для платників коштів є готівковими, а для отримувачів коштів безготівковими.

Водночас, Положення №148 не визначає питання поширення його норм на операції між суб’єктом господарювання та фізичними особами з отримання та повернення поворотної фінансової допомоги.

Враховуючи викладене, для отримання роз’яснення з порушеного питання необхідно звертатися до Національного банку України як до розробника Положення №148.

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