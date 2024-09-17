Избран председатель Глубокского райсуда Черновицкой области

Председателем суда был избран Виталий Цуркан.

Глубокский районный суд сообщил, что 17 сентября в суде состоялось собрание судей, во время которого был избран председатель суда.

По результатам тайного голосования собрания судей председателем Глубокского районного суда Черновицкой области избран Цуркан Виталий Васильевич.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более срока полномочий судьи.

Ранее мы писали, что избран председатель Красноградского райсуда Харьковской области.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

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