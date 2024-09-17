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Верховный Суд подтвердил приговор экс-чиновнику Минобороны Дмитрию Комахе за попытку подкупа

14:45, 17 сентября 2024
Верховный Суд подтвердил приговор Дмитрию Комахе за попытку предоставления неправомерной выгоды в 24 млн гривен за положительный аудит.
Верховный Суд подтвердил приговор экс-чиновнику Минобороны Дмитрию Комахе за попытку подкупа
Источник фото: mil.in.ua
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17 сентября 2024 года Кассационный уголовный суд Верховного Суда подтвердил приговор Высшего антикоррупционного суда в отношении Дмитрия Комаха, бывшего заместителя начальника управления Министерства обороны Украины. Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, суд оставил без изменений решение Апелляционной палаты ВАКС.

Дмитрий Комах был признан виновным в попытке предоставления 24 миллионов гривен неправомерной выгоды за положительный аудит обустройства объекта специального назначения «Фортеця» - части «Единого центра безопасности Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных Сил Украины». Верховный Суд подтвердил, что эти действия квалифицируются как преступление в соответствии с ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Согласно приговору, Дмитрий Комаха приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Ранее мы писали, что экс-чиновник Минобороны Дмитрий Комаха приговорен к 4,5 годам лишения свободы.

Апелляция ВАКС оставила без изменений приговор экс-чиновнику Минобороны Дмитрию Комахе.

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