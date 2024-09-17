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У Франції запустили процедуру імпічменту президента Емманюеля Макрона

15:14, 17 вересня 2024
Пропозиція буде передана на розгляд юридичного комітету, який повинен вирішити, чи просувати її далі.
У Франції запустили процедуру імпічменту президента Емманюеля Макрона
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Бюро Національних зборів Франції 17 вересня затвердило процедуру імпічменту президента Емманюеля Макрона. Наступним етапом буде юридичний комітет. Про це повідомляє Le Parisien.

Рішення було прийняте 12 голосами проти 10.

Видання вказує, що ініціатива імпічменту була висунута партією «Нескорена Франція» (LFI) та була визнана прийнятною на першому етапі процедури.

Далі пропозиція буде передана на розгляд юридичного комітету, який повинен вирішити, чи просувати її далі.

Процедура імпічменту вимагає схвалення двома третинами членів Асамблеї та Сенату, які засідають у Верховному суді. Ініціатива не має одностайної підтримки «лівих» — соціалісти заявили про намір голосувати проти тексту, підкреслюючи стратегічні розбіжності з LFI.

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