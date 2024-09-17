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Дом и землю оформил на маму — Высший антикорсуд конфисковал недвижимость у чиновника таможенного поста Киевской таможни

16:39, 17 сентября 2024
ВАКС признал необоснованными активы руководителя одного из секторов Киевской таможни на сумму более 8,6 млн грн.
Дом и землю оформил на маму — Высший антикорсуд конфисковал недвижимость у чиновника таможенного поста Киевской таможни
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Высший антикоррупционный суд конфисковал дом и земельные участки у работника таможенного оформления "Фастов" таможенного поста "Южный" Киевской таможни. Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Отмечается, что во время проведения мониторинга образа жизни таможенника НАПК установило признаки приобретения им необоснованных активов. В 2023 году его мать приобрела жилой дом и шесть земельных участков в пригороде Киева стоимостью 8,6 млн грн. Она предоставила доверенность своему сыну и его жене быть ее представителем по всем вопросам, относящимся к собственности на указанные объекты недвижимости.

НАПК выяснило, что доходы матери-пенсионерки не позволят ей приобрести недвижимое имущество за счет средств, полученных из законных источников.

Чиновник таможни, более 25 лет находящийся на государственной службе и его жена, которая до апреля 2023 года работала в таможенных органах, также не имели законных доходов для приобретения указанной недвижимости.

Национальному агентству таможенник пояснил, что его мать одолжила средства для приобретения дома и земельных участков, однако не предоставила информацию о заемщике, сама же мать не дала объяснений уполномоченному лицу НАПК.

Национальное агентство объясняет, что именно семья должностного лица фактически пользовалась и распоряжалась приобретенным имуществом, а собранные доказательства указывают, что оно было приобретено по поручению работника таможни.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления его полного текста.

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