У Києві в повітрі перевищено норму діоксиду азоту — що це означає

Укргідрометцентр повідомляє, що середньодобовий вміст діоксиду азоту в повітрі перевищує гранично допустимі концентрації, що може негативно впливати на самопочуття людей.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві 17 вересня зафіксовано перевищення концентрації діоксиду азоту в повітрі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

18-19 вересня завдяки сухій та теплій погоді вміст діоксиду азоту в повітрі буде перевищувати критичний рівень – 5 гранично допустимих концентрацій, що може негативно впливати на самопочуття людей.

Тепла та суха погода сприятиме накопиченню та інших забруднюючих речовин (діоксиду сірки та формальдегіду) в приземному шарі повітря.

Зазначається, що 20-22 вересня північний вітер та зниження температури в нічні та ранкові години сприятиме поступовому зменшенню концентрацій забруднюючих речовин.

Раніше у КМДА повідомили, що Києві може погіршитися стан повітря через лісову пожежу під Вишгородом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.