Поліція та прокуратура розпочали розшук військовослужбовців, які зникли безвісти у Курській області

Рідні військовослужбовців за допомогою правоохоронних органів та судів намагаються дізнатися про долю своїх близьких.

Джерело фото: zmina.info

Поліція та органи прокуратури почали звертатися до судів з клопотаннями про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у розпорядженні операторів мобільного зв’язку.

Як зазначено у відповідних ухвалах слідчих суддів різних місцевих судів, підставами для таких клопотань стали звернення близьких родичів військовослужбовців до правоохоронних органів, які повідомили, що втратили зв'язок з рідними після початку операції ЗСУ на території Курської області РФ.

Так, мешканка Хмельницької області повідомила, що з серпня у неї відсутній зв'язок із сином – навідником механізованої роти, місцезнаходження якого наразі невідоме.

Відомо лише, що разом зі своїм бойовим підрозділом чоловік виконував бойові завдання поблизу населеного пункту Руська Конопелька Суджанського району Курської області РФ.

У підсумку, 3 вересня слідчий суддя Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області, у рамках зареєстрованого кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), надав слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до інформаційної системи мобільного оператора з даними про сеанси зв’язку та виходи в мережу Internet з мобільного пристрою військовослужбовця.

В іншому випадку мешканка Хмельницької області також повідомила у поліцію, що з 19 серпня 2024 року вона не має зв’язку із сином – військовослужбовцем. Їй було відомо лише те, що її син у складі бойового підрозділу виконував завдання на території Курської області.

3 вересня слідчий суддя Кам’янець-Подільського міськрайонного суду також надав слідчому поліції доступ до останньої інформації про місцезнаходження абонента з відповідним мобільним номером, яка знаходиться у розпорядженні оператора мобільного зв’язку.

Аналогічне клопотання органів досудового розслідування 11 вересня було розглянуте і задоволене слідчим суддею Конотопського міськрайонного суду Сумської області.

У зазначеному випадку близькі розшукують військовослужбовця, який зник безвісті 6 серпня, тобто на самому початку операції ЗСУ у Курській області.

Місце зникнення військовослужбовця наразі достеменно невідоме, адже в ухвалі суду мова йде про його зникнення під час бойового завдання на території Курської області, але біля селища Юнаківка Сумської області України, неподалік від кордону з Суджанським районом РФ.

Також 4 вересня вже слідчий суддя Ленінського районного суду міста Кіровограда, у рамках зареєстрованого кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), задовольнив клопотання слідства про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні мобільного оператора.

Таким чином правоохоронці намагаються розшукати військовослужбовця, який перестав виходити на зв'язок з 15 серпня, перебуваючи в районі населеного пункту Черкаське Порічне Суджанського району РФ.

Аналогічно, 9 вересня слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області надав доступ слідчому поліції до інформації про місцезнаходження ще одного абонента – військовослужбовця, з відповідним мобільним номером, який зник безвісті 20 серпня в районні населеного пункту Крем’яне Кореневського району Курської області РФ.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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