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Юлия Свириденко сообщила, заложены ли в госбюджет-2025 поступления от экономического бронирования

11:45, 18 сентября 2024
По словам Юлии Свириденко, до 100 млрд. грн. можно дополнительно получить за счет внедрения экономического бронирования.
Юлия Свириденко сообщила, заложены ли в госбюджет-2025 поступления от экономического бронирования
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Первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что проект государственного бюджета Украины на 2025 год построен без учета запуска любой новой программы экономического бронирования. Об этом она сказала на «Бизнес-завтраке с Forbes Украина».

«В бюджет на 2025 год поступления от экономического бронирования не заложены. Я считаю, что к экономическому бронированию мы сможем вернуться в том случае, когда мы уже понимаем, что у армии есть достаточные ресурсы для того, чтобы продолжать борьбу», - сказала она.

Министр экономики подчеркнула, что: «мобилизация - №1, бронирование дальше уже последовательно №2».

По ее словам, дискуссия об экономическом бронировании – это тоже дискуссия о том, как увеличить финансирование обороны.

Также Юлия Свириденко сообщила, что в тени частично работает 1,7 млн ​​человек, а также существует потенциал легализации зарплат в разных секторах экономики.

«По нашим расчетам до 100 млрд грн мы можем дополнительно получить за счет внедрения экономического бронирования», - сообщила первый вице-премьер.

Она уточнила, что дискуссия об экономическом бронировании может перейти в плоскость практической реализации «в ближайшее время, если военные скажут, что это точно не нарушит баланс в армии, не нарушит баланс мобилизации».

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль пояснил, что новые правила экономического бронирования будут предусматривать прозрачность с точки зрения того, какой вклад в экономику вносит не воюющий человек.

Также сообщалось, что экономическое бронирование заложили в законопроект о повышении налогов.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что бронирование по экономическим критериям и так установленное постановлением Кабмина №76, при этом эти критерии трудно назвать прозрачными. В частности, отнесение предприятия к «важному для обеспечения потребностей населения» может осуществляться решениями разных органов власти, в том числе местных, а порядок такого «узкопрофильного» отнесения именно данными органами публично неизвестен.

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