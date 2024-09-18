Военный заявил, что работникам ТЦК важнее насильно «запихнуть в бус», «поставить галочку и отчитаться перед руководством».

Сержант 3-й механизированной роты Третьей отдельной штурмовой бригады с позывным «Питбуль» раскритиковал деятельность работников территориальных центров комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП). Речь идет о гражданах в возрасте около 40-50 лет, которых насильно «запихнули в бус». Он обвинил военных комиссаров в том, что они отправляют на фронт мужчин без должной мотивации, которые потом создают проблемы в боевых подразделениях.

«Больше половины работников ТЦК не были на фронте», - отметил „Питбуль“. Он считает, что сотрудники военкоматов должны сами испытать условия боевых действий, вместо того, чтобы отправлять на передовую немотивированных мужчин. «Им главное поймать человека, поставить галочку и отчитаться перед руководством», - добавил военный.

«Питбуль» также предложил альтернативу: направить на фронт полицейских, которые уже имеют боевой опыт, и не привлекать гражданских лиц. Он подчеркнул, что наличие людей без желания воевать только усложняет ситуацию на передовой.

«ТЦК надо самим для начала на передовой побывать. Насколько я знаю, большая часть не участвовала в боевых, они даже не знают, что это такое. Им бы поймать человека, поставить галочку и отчитаться перед руководством», - отметил военный.

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