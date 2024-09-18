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Більша половина працівників ТЦК не були на фронті, – військовий 3 ОШБр

11:55, 18 вересня 2024
Військовий заявив, що працівникам ТЦК важливіше насильно «запхали в бус», «поставити галочку і відзвітувати перед керівництвом».
Більша половина працівників ТЦК не були на фронті, – військовий 3 ОШБр
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Сержант 3-ї механізованої роти Третьої окремої штурмової бригади з позивним «Пітбуль» розкритикував діяльність працівників територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Йдеться про громадян у віці близько 40-50 років, яких насильно «запхали в бус». Він звинуватив військових комісарів у тому, що вони відправляють на фронт чоловіків без належної мотивації, які потім створюють проблеми в бойових підрозділах.

«Більше половини працівників ТЦК не були на фронті», — зазначив «Пітбуль». Він вважає, що співробітники військкоматів повинні самі випробувати умови бойових дій, замість того, щоб відправляти на передову невмотивованих чоловіків. «Їм головне зловити людину, поставити галочку і відзвітувати перед керівництвом», — додав військовий.

«Пітбуль» також запропонував альтернативу: направити на фронт поліцейських, які вже мають бойовий досвід, і не залучати цивільних осіб. Він підкреслив, що наявність людей без бажання воювати тільки ускладнює ситуацію на передовій.

«ТЦК треба самим для початку на передовій побувати. Наскільки я знаю, більша частина не брала участь в бойових, вони навіть не знають, що це таке. Їм би зловити людину, поставити галочку і прозвітувати перед керівництвом», — зазначив військовий.

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