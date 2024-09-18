З’їзд суддів обирає нового суддю Конституційного Суду серед двох кандидатів

Також у планах з’їзду суддів затвердження нової редакції Кодексу суддівської етики.

18 вересня почав роботу з’їзд суддів України. Під час першого етапу з’їзду планується обрати суддю Конституційного Суду України по квоті З’їзду суддів, а також затвердити оновлену редакцію Кодексу суддівської етики.

«Судово-юридична газета» веде текстову трансляцію з заходу.

Делегати з’їзду будуть обирати серед двох претенденток – суддів Верховного Суду, які у травні отримали позитивні висновки від Дорадчої групи експертів.

Олійник Алла Сергіївна – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду. У 1999-2003 роках Алла Олійник працювала у Конституційному Суді на посаді наукового консультанта судді КСУ. У 2003-2007 роках – суддя Шевченківського районного суду міста Києва. З 2007 по 2011 роки – суддя Апеляційного суду міста Києва. З 2010 по 2017 роки – суддя Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ. З 2017 року – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду. Крім того, з 2014 по 2017 роки Алла Олійник була членом Вищої ради юстиції/правосуддя по квоті З’їзду суддів.

Цікаво, що у разі обрання на посаду судді КСУ Алла Олійник може встановити унікальне досягнення – вона не тільки здійснювала правосуддя у двох касаційних судах, але була членом Вищої ради юстиції/правосуддя і може стати суддею Конституційного Суду.

Яновська Олександра Григорівна – суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду. Кандидатка має великий досвід як адвокатської діяльності, так і наукової та викладацької діяльності. Адвокатську діяльність Олександра Яновська розпочала ще у 1994 році, а у 2000 році – викладацьку. До призначення у 2017 році на посаду судді Верховного Суду Олександра Яновська працювала на посаді професора кафедри правосуддя КНУ ім. Т. Шевченка. Як суддя Касаційного кримінального суду ВС обиралася суддею Великої Палати Верховного Суду.

Крім того, у 2015 році Олександра Яновська була суддею ad hoc ЄСПЛ. З 2022 року Олександра Яновська є представником України в Європейській комісії з питань ефективності правосуддя (CEPEJ). Доктор юридичних наук.

Автор В’ячеслав Хрипун

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