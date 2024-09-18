Съезд судей выбирает нового судью Конституционного Суда среди двух кандидатов

Также в планах съезда судей утверждение новой редакции Кодекса судейской этики.

18 сентября начал работу съезд судей Украины. Во время первого этапа съезда планируется избрать судью Конституционного Суда Украины по квоте съезда судей, а также утвердить обновленную редакцию Кодекса судейской этики.

«Судебно-юридическая» газета ведет текстовую трансляцию с мероприятия.

Делегаты съезда будут выбирать среди двух претенденток – судей Верховного Суда, которые в мае получили положительные выводы от Совещательной группы экспертов.

Олейник Алла Сергеевна – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда. В 1999-2003 годах Алла Олейник работала в Конституционном Суде на должности научного консультанта судьи КСУ. В 2003-2007 годах – судья Шевченковского районного суда города Киева. С 2007 по 2011 год – судья Апелляционного суда города Киева. С 2010 по 2017 годы – судья Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел. С 2017 года – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда. Кроме того, с 2014 по 2017 годы Алла Олейник была членом Высшего совета юстиции/правосудия по квоте Съезда судей.

Интересно, что в случае избрания на должность судьи КСУ Алла Олийнык сможет установить уникальное достижение – она не только осуществляла правосудие в двух кассационных судах, но была членом Высшего совета юстиции/правосудия и может стать судьей Конституционного Суда.

Яновская Александра Григорьевна – судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда. Кандидат имеет большой опыт как адвокатской деятельности, так и научной и преподавательской деятельности. Адвокатскую деятельность Александра Яновская начала еще в 1994 году, а в 2000 году – преподавательскую. До назначения в 2017 году на должность судьи Верховного суда Александра Яновская работала в должности профессора кафедры правосудия КНУ им. Т. Шевченко. Как судья Кассационного уголовного суда ВС избиралась судьей Большой Палаты Верховного Суда.

Кроме того, в 2015 году Александра Яновская была судьей ad hoc ЕСПЧ. С 2022 года Александра Яновская является представителем Украины в Европейской комиссии по вопросам эффективности правосудия (CEPEJ). Доктор юридических наук.

Автор Вячеслав Хрипун

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