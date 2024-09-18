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Съезд судей выбирает нового судью Конституционного Суда среди двух кандидатов

11:46, 18 сентября 2024
Также в планах съезда судей утверждение новой редакции Кодекса судейской этики.
Съезд судей выбирает нового судью Конституционного Суда среди двух кандидатов
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18 сентября начал работу съезд судей Украины. Во время первого этапа съезда планируется избрать судью Конституционного Суда Украины по квоте съезда судей, а также утвердить обновленную редакцию Кодекса судейской этики.

«Судебно-юридическая» газета ведет текстовую трансляцию с мероприятия.

Делегаты съезда будут выбирать среди двух претенденток – судей Верховного Суда, которые в мае получили положительные выводы от Совещательной группы экспертов.

Олейник Алла Сергеевна – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда. В 1999-2003 годах Алла Олейник работала в Конституционном Суде на должности научного консультанта судьи КСУ. В 2003-2007 годах – судья Шевченковского районного суда города Киева. С 2007 по 2011 год – судья Апелляционного суда города Киева. С 2010 по 2017 годы – судья Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел. С 2017 года – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда. Кроме того, с 2014 по 2017 годы Алла Олейник была членом Высшего совета юстиции/правосудия по квоте Съезда судей.

Интересно, что в случае избрания на должность судьи КСУ Алла Олийнык сможет установить уникальное достижение – она не только осуществляла правосудие в двух кассационных судах, но была членом Высшего совета юстиции/правосудия и может стать судьей Конституционного Суда.

Яновская Александра Григорьевна – судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда. Кандидат имеет большой опыт как адвокатской деятельности, так и научной и преподавательской деятельности. Адвокатскую деятельность Александра Яновская начала еще в 1994 году, а в 2000 году – преподавательскую. До назначения в 2017 году на должность судьи Верховного суда Александра Яновская работала в должности профессора кафедры правосудия КНУ им. Т. Шевченко. Как судья Кассационного уголовного суда ВС избиралась судьей Большой Палаты Верховного Суда.

Кроме того, в 2015 году Александра Яновская была судьей ad hoc ЕСПЧ. С 2022 года Александра Яновская является представителем Украины в Европейской комиссии по вопросам эффективности правосудия (CEPEJ). Доктор юридических наук.

Автор Вячеслав Хрипун

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