Юлія Свириденко повідомила, чи закладено у держбюджет-2025 надходження від економічного бронювання

За словами Юлії Свириденко, до 100 млрд грн можна додатково отримати за рахунок впровадження економічного бронювання.

Перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що проект державного бюджету України на 2025 рік побудовано без урахування запуску будь-якої нової програми економічного бронювання. Про це вона сказала на «Бізнес-сніданку з Forbes Україна».

«У бюджет на 2025 рік надходження від економічного бронювання не закладено. Я вважаю, що до економічного бронювання ми зможемо повернутися в тому випадку, коли ми вже розуміємо, що в армії є достатні ресурси для того, щоб продовжувати боротьбу», - сказала вона.

Міністерка економіки наголосила, що: «мобілізація - №1, бронювання далі вже послідовно №2».

За її словами, дискусія про економічне бронювання - це теж дискусія про те, як збільшити фінансування оборони.

Також Юлія Свириденко повідомила, що у тіні частково працює 1,7 млн осіб, а також існує потенціал легалізації зарплат у різних секторах економіки.

«За нашими розрахунками до 100 млрд грн ми можемо додатково отримати за рахунок впровадження економічного бронювання», - повідомила перша віцепрем'єрка.

Вона уточнила, що дискусія про економічне бронювання може перейти в площину практичної реалізації «найближчим часом, якщо військові скажуть, що це точно не порушить баланс в армії, не порушить баланс мобілізації».

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що нові правила економічного бронювання передбачатимуть прозорість з точки зору того, який внесок в економіку робить людина, яка не воює.

Також ми писали, що економічне бронювання заклали до законопроекту про підвищення податків.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що бронювання за економічними критеріями і так вже встановлене постановою Кабміну №76, при цьому ці критерії важко назвати прозорими. Зокрема, віднесення підприємства до «важливого для забезпечення потреб населення» може здійснюватися рішеннями різних органів влади, у тому числі, місцевої, а порядок такого «вузькопрофільного» віднесення саме даними органами публічно невідомий.

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