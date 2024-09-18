Взрывчатку в тайваньские пейджеры «Хезболлы» мог заложить Моссад — новые подробности взрыва в Ливане

Есть информация, что разведывательная служба Израиля Моссад заложила небольшое количество взрывчатки в пять тысяч тайваньских пейджеров за несколько месяцев до взрывов.

Как известно, в Ливане одновременно взорвались сотни пейджеров, которые боевики "Хезболлы" используют для связи.

По данным Reuters, внешняя разведывательная служба Израиля "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в 5000 тайваньских пейджеров, импортированных ливанской группировкой "Хезболла", за несколько месяцев до взрывов.

Пейджеры ввезли в Ливан в начале этого года.

Боевики "Хезболлы" используют пейджеры в качестве средств связи, чтобы избежать израильского отслеживания их местонахождение. Но устройства были модифицированы израильской шпионской службой еще на уровне производства, пишет издание.

"Моссад встроил в устройство плату со взрывчатым материалом, которая получает код. Ее очень трудно обнаружить любым способом. Даже с помощью любого устройства или сканера", - сообщает Reuters.

Как пишет NYT, в 15:30 17 сентября в Ливане на пейджеры поступило сообщение, которое, казалось, поступило от руководства "Хезболлы". Вместо этого сообщение активировало взрывчатку.

По словам трех официальных лиц, устройства были запрограммированы на подачу звукового сигнала в течение нескольких секунд, прежде чем взорваться.

Независимые эксперты по кибербезопасности, изучившие кадры атак, заявили, что очевидно, что сила и скорость взрывов были вызваны взрывчатым веществом определенного типа.

"Эти пейджеры, вероятно, были как-то модифицированы, чтобы вызвать подобные взрывы - размер и сила взрыва указывают на то, что дело было не только в батарее", - сказал Микко Хиппонен, исследователь из компании-разработчика программного обеспечения WithSecure.

"Хезболла" обвинила Израиль в организации атаки, но описала ограниченные подробности своего понимания операции.

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