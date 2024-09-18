Вибухівку в тайванські пейджери «Хезболли» міг закласти Моссад — нові подробиці вибуху у Лівані

Є інформація, що розвідувальна служба Ізраїлю Моссад заклала невелику кількість вибухівки у 5 тисяч тайванських пейджерів за кілька місяців до вибухів.

Як відомо, у Лівані одночасно вибухнули сотні пейджерів, які бойовики "Хезболли" використовують для зв’язку.

За даними Reuters, зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю "Моссад" заклала невелику кількість вибухівки в 5 000 тайванських пейджерів, імпортованих ліванським угрупованням "Хезболла", за кілька місяців до вибухів.

Зазначається, що пейджери ввезли в Ліван на початку цього року.

Бойовики "Хезболли" використовують пейджери як засоби зв'язку, щоб уникнути ізраїльського відстеження їхнього місцеперебування. Але пристрої були модифіковані ізраїльською шпигунською службою ще «на рівні виробництва», пише видання.

"Моссад вмонтував у пристрій плату з вибуховим матеріалом, яка отримує код. Її дуже важко виявити будь-яким способом. Навіть за допомогою будь-якого пристрою або сканера", - повідомляє Reuters.

Як пише NYT, о 15:30 17 вересня у Лівані на пейджери надійшло повідомлення, яке, як здалося, надійшло від керівництва "Хезболли". Натомість повідомлення активувало вибухівку.

За словами трьох офіційних осіб, пристрої були запрограмовані на подачу звукового сигналу протягом кількох секунд, перш ніж вибухнути.

Незалежні експерти з кібербезпеки, які вивчили кадри атак, заявили, що очевидно, що сила та швидкість вибухів були викликані вибуховою речовиною певного типу.

"Ці пейджери, ймовірно, були якимось чином модифіковані, щоб викликати подібні вибухи - розмір і сила вибуху вказують на те, що справа була не тільки в батареї", - сказав Мікко Хіппонен, дослідник з компанії-розробника програмного забезпечення WithSecure та консультант з кіберзлочинності Європолу.

"Хезболла" звинуватила Ізраїль в організації атаки, але описала обмежені подробиці свого розуміння операції.

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