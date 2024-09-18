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Австрийская железная дорога возобновляет сообщение между Веной и Будапештом

12:15, 18 сентября 2024
Из Киева в Вену уже следует беспересадочный поезд.
Австрийская железная дорога возобновляет сообщение между Веной и Будапештом
Источник фото: ukrinform
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Австрийская железная дорога открывает движение поездов на линии, соединяющей Вену и Будапешт, сообщает Укрзализныця.

Актуальные обновления по маршрутам:

  • Беспересадочные вагоны сообщением Киев - Вена уже направляются в австрийскую столицу и отправятся сегодня обратно;
  • Поезд №146 Чоп - Вена восстанавливает свой привычный маршрут;
  • Поезд №143 Вена - Чоп начнет курсирование из Вены завтра. Сегодня он еще отправится с пограничной венгерской станции Хедьешалом, но уже есть возможность добраться до Хедьешалома или Будапешта по железной дороге.

Напомним, что сейчас Центральная Европа переживает сильное наводнение, вызванное ливнями. Польский город Строне-Шленски Нижнесилезского воеводства ушел под воду после того, как из-за наводнения была повреждена дамба на реке Моравка.

В Польше введено чрезвычайное положение из-за наводнения. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Украина предложила стране помощь с ликвидацией последствий наводнения.

Мы писали, что Чехию и Австрию накрыли масштабные наводнения.

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