Австрийская железная дорога возобновляет сообщение между Веной и Будапештом

Австрийская железная дорога открывает движение поездов на линии, соединяющей Вену и Будапешт, сообщает Укрзализныця.
Актуальные обновления по маршрутам:
Напомним, что сейчас Центральная Европа переживает сильное наводнение, вызванное ливнями. Польский город Строне-Шленски Нижнесилезского воеводства ушел под воду после того, как из-за наводнения была повреждена дамба на реке Моравка.
В Польше введено чрезвычайное положение из-за наводнения. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Украина предложила стране помощь с ликвидацией последствий наводнения.
Мы писали, что Чехию и Австрию накрыли масштабные наводнения.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.