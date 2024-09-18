Цены на аренду жилья выросли — сколько стоит снять однокомнатную квартиру в Киеве

В Киеве аренда с начала 2024 года подорожала на 4,8%.

В августе 2024 года средняя стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры составила 6962 гривен. За последний месяц цены выросли на 0,7%, а с начала года аренда повысилась на 5,4%. Об этом сообщает Госстат.

Согласно информации статистического ведомства, Закарпатская область все еще лидирует по ценам на аренду, хотя стоимость снизилась на 7,8% до 11 738 гривен.

Львовщина заняла вторую позицию. С начала года стоимость аренды снизилась на 10,0% и составляет 10 614 гривен.

Третье место заняла Ровенская область, где с начала года цены на аренду выросли на 36,6% и достигли 9830 гривен.

В Киеве аренда с начала года подорожала на 4,8% до 9142 грн. Столица сохраняет четвёртое место по стоимости.

Стоимость аренды растет в западных и некоторых центральных областях Украины. Самые низкие цены в Херсонской (2831 грн), Сумской (3289 грн) и Николаевской (3597 грн) областях.

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