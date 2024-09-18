Ціни на оренду житла зросли — скільки коштує зняти однокімнатну квартиру в Києві

У Києві оренда з початку 2024 року подорожчала на 4,8%.

У серпні 2024 року середня вартість місячної оренди однокімнатної квартири склала 6 962 гривень. Протягом останнього місяця ціни зросли на 0,7%, а з початку року оренда підвищилася на 5,4%. Про це повідомляє Держстат.

Згідно з інформацією статистичного відомства, Закарпатська область все ще лідирує за цінами на оренду, хоча вартість знизилася на 7,8% до 11 738 гривень.

Львівщина посіла другу позицію. З початку року вартість оренди знизилася на 10,0% і становить 10614 гривень.

Третє місце посила Рівненська область, де з початку року ціни на оренду виросли на 36,6% і досягли 9830 гривень.

У Києві оренда з початку року подорожчала на 4,8% до 9142 гривень. Столиця зберігає четверте місце за вартістю.

Вартість оренди зростає у західних та деяких центральних областях України. Найнижчі ціни в Херсонській (2831 гривня), Сумській (3289 гривень) та Миколаївській (3597 гривень) областях.

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