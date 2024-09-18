Австрійська залізниця відновлює сполучення між Віднем та Будапештом

Австрійська залізниця відкриває рух потягів на лінії, що з'єднує Відень і Будапешт, повідомляє Укрзалізниця.
Актуальні оновлення щодо маршрутів:
Нагадаємо, що нині Центральна Європа переживає сильну повінь, викликану зливами. Польське місто Строне-Шльонські Нижньосілезького воєводства пішло під воду після того, як через повінь було пошкоджено дамбу на річці Моравка.
У Польщі введено надзвичайний стан через повені. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що Україна запропонувала країні допомогу з ліквідацією наслідків повені.
Ми писали, що Чехію та Австрію накрили масштабні повені.
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