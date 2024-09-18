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Австрійська залізниця відновлює сполучення між Віднем та Будапештом

12:22, 18 вересня 2024
З Києва до Відня вже прямує безпересадковий поїзд.
Австрійська залізниця відновлює сполучення між Віднем та Будапештом
Джерело фото: ukrinform
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Австрійська залізниця відкриває рух потягів на лінії, що з'єднує Відень і Будапешт, повідомляє Укрзалізниця.

Актуальні оновлення щодо маршрутів:

  • Безпересадкові вагони сполученням Київ — Відень вже прямують до австрійської столиці та відправляться сьогодні назад;
  • Поїзд №146 Чоп — Відень відновлює свій звичний маршрут;
  • Поїзд №143 Відень — Чоп розпочне курсування з Відня від завтра. Сьогодні він ще відправиться з прикордонної угорської станції Хедьєшалом, але вже є можливість дістатися до Хедьєшалома або Будапешта залізницею.

Нагадаємо, що нині Центральна Європа переживає сильну повінь, викликану зливами. Польське місто Строне-Шльонські Нижньосілезького воєводства пішло під воду після того, як через повінь було пошкоджено дамбу на річці Моравка. 

У Польщі введено надзвичайний стан через повені. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що Україна запропонувала країні допомогу з ліквідацією наслідків повені. 

Ми писали, що Чехію та Австрію накрили масштабні повені.

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