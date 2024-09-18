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У Голосіївському районі Києва сталася смертельна ДТП, фото

10:16, 18 вересня 2024
Внаслідок автопригоди загинула водійка легковика.
У Голосіївському районі Києва сталася смертельна ДТП, фото
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У вівторок, 17 вересня, у Голосіївському районі Києва сталася смертельна ДТП.

Як повідомила пресслужба поліції Києва, аварія на Столичному шосе сталася за участі автомобіля Форд та мікроавтобусу Мерседес. Внаслідок автопригоди водійка легковика загинула, водій та пасажири мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди.

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