Сапери-водолази витягли з Дніпра частину безпілотника, фото

На поверхні води плавали величезні металеві уламки.

Після чергової атаки ворога водолази-сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС витягли з річки Дніпро частину безпілотника.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, почувши вибух, один із очевидців, направився до місця події, де виявив величезні металеві уламки, що плавали на поверхні води.

Він швидко повідомив про це службу екстреного реагування «101».

Водолази-сапери ДСНС вилучили з Дніпра частину безпілотника.

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