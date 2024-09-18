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В налоговой объяснили, применяется ли ответственность к юрлицу за деятельность за пределами статута

12:58, 18 сентября 2024
Юридическое лицо может осуществлять отдельные виды деятельности, перечень которых устанавливается законом, после получения им специального разрешения.
В налоговой объяснили, применяется ли ответственность к юрлицу за деятельность за пределами статута
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Налоговая служба сообщает, применяется ли ответственность к юрлицу за деятельность за пределами статута.

Отмечается, что согласно нормам ч. 1 ст. 19 Хозяйственного кодекса Украины (далее – ХКУ) и положениями ст. 91 Гражданского кодекса Украины юридическое лицо способно иметь такие же гражданские права и обязанности (гражданская правоспособность), как и физическое лицо, кроме тех, которые по своей природе могут принадлежать только человеку.

Гражданская правоспособность юридического лица может быть ограничена только по решению суда. Юридическое лицо может осуществлять отдельные виды деятельности, перечень которых устанавливается законом, после получения им специального разрешения (лицензии).

Согласно ч. 2 ст. 57 ХКУ в учредительных документах должны быть указаны наименование субъекта хозяйствования, цель и предмет хозяйственной деятельности, состав и компетенция его органов управления, порядок принятия ими решений, порядок формирования имущества, распределения доходов и убытков, условия его реорганизации и ликвидации, если иное не предусмотрено законом.

Частью 1 ст. 259 ХКУ определено, что вид хозяйственной деятельности имеет место при объединении ресурсов (оборудования, технологических средств, сырья и материалов, рабочей силы) для создания производства определенной продукции или предоставления услуг. Отдельный вид деятельности может состоять из одного простого процесса или охватывать ряд процессов, каждый из которых входит в соответствующую категорию классификации.

Налоговое законодательство не содержит ответственности налогоплательщика за осуществление им деятельности, не предусмотренной учредительными документами такого налогоплательщика.

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