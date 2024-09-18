СБУ проводит обыск в Свято-Введенском мужском монастыре УПЦ МП

Оперативники СБУ проводят обыски в Свято-Введенском мужском монастыре в Киеве.

Источник фото: СМИ

18 сентября сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками в Свято-Введенский мужской монастырь УПЦ МП в Киеве. Об этом сообщает УП.

Как сообщается, некоторые местные монахи распространяют пропаганду рф и поддерживают войну.

Детали обыска пока неизвестны.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла в целом закон о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с рф.

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