Практика судов
  1. В Украине

СБУ проводит обыск в Свято-Введенском мужском монастыре УПЦ МП

10:46, 18 сентября 2024
Оперативники СБУ проводят обыски в Свято-Введенском мужском монастыре в Киеве.
СБУ проводит обыск в Свято-Введенском мужском монастыре УПЦ МП
Источник фото: СМИ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

18 сентября сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками в Свято-Введенский мужской монастырь УПЦ МП в Киеве. Об этом сообщает УП.

Как сообщается, некоторые местные монахи распространяют пропаганду рф и поддерживают войну.

Детали обыска пока неизвестны.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла в целом закон о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с рф.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Съезд судей выбирает нового судью Конституционного Суда среди двух кандидатов

Также в планах съезда судей утверждение новой редакции Кодекса судейской этики.

Верховная Рада увеличила расходы на оборону и зарплаты военнослужащим на 500 млрд грн — за счет чего будут покрывать

Изменения в госбюджет об увеличении расходов на 500 млрд принято в целом.

Военные командиры будут отвечать за определенные преступления подчиненных – парламент одобрил за основу законопроект

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, согласно которому военный командир будет подлежать уголовной ответственности за любое преступление, предусмотренное статьями 437-439, 442, 442-1 УК, совершенное подчиненным.

XX съезд судей Украины – текстовая и онлайн трансляция, день первый

Выборы судьи Конституционного Суда, утверждение новой редакции Кодекса судейской этики.

Еще одна кандидатка на должность судьи местного суда отказалась от должности судьи

Представитель прокуратуры не захотела менять кабинет прокурора на судейскую мантию.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді