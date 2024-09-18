СБУ проводить обшук у Свято-Введенському чоловічому монастирі УПЦ МП

Оперативники СБУ проводять обшуки у Свято-Введенському чоловічому монастирі у Києві.

Джерело фото: ЗМІ

18 вересня співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками до Свято-Введенського чоловічого монастиря УПЦ МП у Києві. Про це повідомляє УП.

Як повідомляється, деякі місцеві монахи поширюють пропаганду рф та підтримують війну.

Деталі обшуку поки невідомі.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла закон щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов’язаних з рф.

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