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В результате падения обломков шахедов в Киевской области ранена женщина, повреждены дома — фото

08:48, 16 сентября 2024
Враг массированно атаковал Киевскую область шахедами.
В результате падения обломков шахедов в Киевской области ранена женщина, повреждены дома — фото
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В ночь на 16 сентября рф атаковала Киевскую область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Вражеские шахеды уничтожены, но есть повреждения в результате падения обломков. Об этом рассказал глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет. Но ранена от обломков женщина, которую госпотализовали.

Также по состоянию на 8:30 в области зафиксированы повреждения 5 автомобилей и 5 частных домов. В них выбиты двери, окна, иссеченные фасады и крыши.

В четырех районах возникли возгорание травяного настила и лесной подстилки. Все пожары ликвидированы.

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