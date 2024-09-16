Джо Байден и Камала Харрис отреагировали на вероятное покушение на Трампа — охрану экс-президента усилят

Президент США Джо Байден поручил использовать все ресурсы для защиты Трампа.

Президент США Джо Байден отреагировал на вероятное второе покушение на кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа. Он поручил использовать все ресурсы для защиты политика. Об этом сообщает Белый дом.

"Моя команда проинформировала меня о том, что федеральные правоохранительные органы расследуют сегодня возможную попытку убийства бывшего президента Трампа. Подозреваемый находится под стражей", – сообщил Байден.

Он добавил, что высоко оценивает работу Секретной службы и их партнеров из правоохранительных органов за их бдительность и усилия по обеспечению безопасности Трампа и его окружения.

Президент США отметил, что сейчас ведется активное расследование инцидента и правоохранительные органы собирают больше подробностей о случившемся.

"Я рад, что бывший президент не пострадал", – сказал Байден.

Вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис заявила, что она "обеспокоена" и осуждает "политическое насилие".

«Пока мы собираем факты, я однозначно заявляю: я осуждаю политическое насилие. Мы все должны внести свой вклад в то, чтобы этот инцидент не привел к новым вспышкам насилия», — отметила Гаррис.

Она добавила, что рада, что Трамп в безопасности и добавила, что "насилию нет места в США".

Напомним, что 15 сентября Флориде вблизи гольф-клуба Дональда Трампа произошла стрельба.

Федеральное бюро расследований США заявило, что расследует инцидент как "очевидное" покушение. Подозреваемый был задержан.

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