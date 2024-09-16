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Джо Байден і Камала Гарріс відреагували на ймовірний замах на Трампа — охорону експрезидента посилять

08:30, 16 вересня 2024
Президент США Джо Байден доручив задіяти всі ресурси для захисту Трампа.
Джо Байден і Камала Гарріс відреагували на ймовірний замах на Трампа — охорону експрезидента посилять
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Президент США Джо Байден відреагував на ймовірний другий замах на кандидата у президенти від республіканців Дональда Трампа. Він доручив задіяти всі ресурси для захисту політика. Про це повідомляє Білий дім.

"Моя команда поінформувала мене про те, що федеральні правоохоронні органи розслідують сьогодні можливу спробу вбивства колишнього президента Трампа. Підозрюваний перебуває під вартою", - повідомив Байден.

Він додав, що високо оцінює роботу Секретної служби та їхніх партнерів із правоохоронних органів за їхню пильність та зусилля щодо забезпечення безпеки Трампа та його оточення.

Президент США зазначив, що зараз ведеться активне розслідування інциденту та правоохоронні органи збирають більше подробиць про те, що сталося.

"Я радий, що колишній президент не постраждав", - сказав Байден.

Віце-президентка та кандидат у президенти США Камала Гарріс заявила, що вона "стурбована" і засуджує "політичне насильство". 

«Поки ми збираємо факти, я однозначно заявляю: я засуджую політичне насильство. Ми всі повинні зробити свій внесок у те, щоб цей інцидент не призвів до нових спалахів насильства», — зазначила Гарріс.

Вона додала, що рада, що Трамп у безпеці і додала, що "насильству немає місця в США".

Нагадаємо, що 15 вересня Флориді поблизу гольф-клубу Дональда Трампа сталася стрілянина. 

Федеральне бюро розслідувань США заявило, що розслідує інцидент як "очевидний" замах. Підозрюваного затримали. 

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