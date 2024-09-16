Практика судів
  1. У світі

Біля гольф-клубу Трампа у Флориді сталася стрілянина — ФБР розслідує інцидент як «очевидний» замах, стрілка затримано

08:12, 16 вересня 2024
Агенти Секретної служби США відкрили вогонь після того, як побачили людину з вогнепальною зброєю біля поля для гольфу.
Біля гольф-клубу Трампа у Флориді сталася стрілянина — ФБР розслідує інцидент як «очевидний» замах, стрілка затримано
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

15 вересня поблизу гольф-клубу Дональда Трампа у штаті Флорида сталася стрілянина. Колишній президент перебував у безпеці. 

Як повідомляє CNN, Трамп грав у гольф у Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч. За словами очевидців, місце було негайно заблоковане правоохоронцями.

Федеральне бюро розслідувань США заявило, що «розслідує те, що виглядає як спроба вбивства» Трампа.

Секретна служба заявила, що працює з офісом шерифа округу Палм-Біч над розслідуванням захисного інциденту за участю Трампа.

Пізніше стало відомо, що підозрюваним є 58-річний Райан Веслі Рут. У нього виявили два рюкзаки та камеру GoPro, а автомат АК-47 знайшли в кущах поблизу місця інциденту.

За даними ЗМІ, він наблизився до Трампа на відстань приблизно 400 метрів і просунув дуло автоматичної зброї через паркан. Секретна служба вчасно помітила нападника та відкрила вогонь, проте йому вдалося втекти. Пізніше його затримали.

на фото підозрюваний

Раніше повідомлялося, на кандидата у президенти США Дональда Трампа було скоєно замах під час виступу у Пенсильванії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Нова Стратегія судової реформи: що влада планує зробити з правосуддям до 2029 року

Реформа Верховного Суду та Конституційного Суду, посилення Вищої ради правосуддя та ослаблення РСУ, оптимізація ДСА, з’їзди суддів в режимі online, створення нових судів та ліквідація Школи суддів.

Знесення самочинно збудованого житлового будинку є крайнім заходом впливу на забудовника – Верховний Суд

Суди попередніх інстанцій вказали, що знесення житлового будинку буде невиправданим втручанням держави у право відповідача на мирне володіння її майном.

Консервація студентів вишів МВС окремо від юристів зменшить відтік кадрів з поліції – автори концепції реформи правничої освіти

Автори концепції реформи правничої освіти вважають, що з поліції буде йти менше кадрів, якщо законсервувати виші МВС окремо від юристів.

Військовослужбовців зобов’яжуть дотримуватися антикорупційних обмежень щодо сумісництва з іншою діяльністю і отримання подарунків

В Статуті внутрішньої служби ЗСУ окремо визначать антикорупційні обмеження, які стосуються сумісництва з іншими видами діяльності, одержання подарунків та використання майна в приватних інтересах.

Службі судової охорони уточнять повноваження та порядок притягнення працівників до відповідальності

Працівники Служби судової охорони зможуть визначати види спеціальних заходів забезпечення безпеки, засоби та методи їх застосування, в разі необхідності – змінювати і доповнювати ці заходи.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці (2006–2013)
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    голова Господарського суду Миколаївської областi
  • Ігор Хохич
    Ігор Хохич
    керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції