Біля гольф-клубу Трампа у Флориді сталася стрілянина — ФБР розслідує інцидент як «очевидний» замах, стрілка затримано

Агенти Секретної служби США відкрили вогонь після того, як побачили людину з вогнепальною зброєю біля поля для гольфу.

15 вересня поблизу гольф-клубу Дональда Трампа у штаті Флорида сталася стрілянина. Колишній президент перебував у безпеці.

Як повідомляє CNN, Трамп грав у гольф у Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч. За словами очевидців, місце було негайно заблоковане правоохоронцями.

Федеральне бюро розслідувань США заявило, що «розслідує те, що виглядає як спроба вбивства» Трампа.

Секретна служба заявила, що працює з офісом шерифа округу Палм-Біч над розслідуванням захисного інциденту за участю Трампа.

Пізніше стало відомо, що підозрюваним є 58-річний Райан Веслі Рут. У нього виявили два рюкзаки та камеру GoPro, а автомат АК-47 знайшли в кущах поблизу місця інциденту.

За даними ЗМІ, він наблизився до Трампа на відстань приблизно 400 метрів і просунув дуло автоматичної зброї через паркан. Секретна служба вчасно помітила нападника та відкрила вогонь, проте йому вдалося втекти. Пізніше його затримали.

на фото підозрюваний

Раніше повідомлялося, на кандидата у президенти США Дональда Трампа було скоєно замах під час виступу у Пенсильванії.

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