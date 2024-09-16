Возле гольф-клуба Трампа во Флориде произошла стрельба — ФБР расследует инцидент как «очевидное» покушение, стрелка задержали

Агенты Секретной службы США открыли огонь после того, как увидели человека с огнестрельным оружием у поля для гольфа.

15 сентября вблизи гольф-клуба Дональда Трампа в штате Флорида произошла стрельба. Бывший президент находился в безопасности.

Как сообщает CNN, Трамп играл в гольф в Trump International Golf Club в Вест-Палм-Бич. По словам очевидцев, место было немедленно заблокировано милицией.

Федеральное бюро расследований США заявило, что "расследует то, что выглядит как попытка убийства" Трампа.

Секретная служба заявила, что работает с офисом шерифа округа Палм-Бич над расследованием защитного инцидента с участием Трампа.

Позже стало известно, что подозреваемым является 58-летний Райан Уэсли Рут. У него обнаружили два рюкзака и камеру GoPro, а автомат АК-47 обнаружили в кустах вблизи места инцидента.

По данным СМИ, он приблизился к Трампу на расстояние примерно 400 метров и продвинул дуло автоматического оружия через забор. Секретная служба вовремя заметила нападающего и открыла огонь, однако ему удалось скрыться. Позже его задержали.

на фото подозреваемый

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