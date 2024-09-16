Практика судов
  1. В мире

Возле гольф-клуба Трампа во Флориде произошла стрельба — ФБР расследует инцидент как «очевидное» покушение, стрелка задержали

08:12, 16 сентября 2024
Агенты Секретной службы США открыли огонь после того, как увидели человека с огнестрельным оружием у поля для гольфа.
Возле гольф-клуба Трампа во Флориде произошла стрельба — ФБР расследует инцидент как «очевидное» покушение, стрелка задержали
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

15 сентября вблизи гольф-клуба Дональда Трампа в штате Флорида произошла стрельба. Бывший президент находился в безопасности.

Как сообщает CNN, Трамп играл в гольф в Trump International Golf Club в Вест-Палм-Бич. По словам очевидцев, место было немедленно заблокировано милицией.

Федеральное бюро расследований США заявило, что "расследует то, что выглядит как попытка убийства" Трампа.

Секретная служба заявила, что работает с офисом шерифа округа Палм-Бич над расследованием защитного инцидента с участием Трампа.

Позже стало известно, что подозреваемым является 58-летний Райан Уэсли Рут. У него обнаружили два рюкзака и камеру GoPro, а автомат АК-47 обнаружили в кустах вблизи места инцидента.

По данным СМИ, он приблизился к Трампу на расстояние примерно 400 метров и продвинул дуло автоматического оружия через забор. Секретная служба вовремя заметила нападающего и открыла огонь, однако ему удалось скрыться. Позже его задержали.

на фото подозреваемый

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новая Стратегия судебной реформы: что власть планирует сделать с правосудием до 2029 года

Реформа Верховного Суда и Конституционного Суда, усиление Высшего совета правосудия и ослабление Совета судей, оптимизация ГСА, съезды судей в режиме online, создание новых судов и ликвидация Школы судей.

Снос самовольно построенного жилого дома является крайней мерой влияния на застройщика – Верховный Суд

Суды предыдущих инстанции указали, что снос жилого дома будет неоправданным вмешательством государства в право ответчика на мирное владение его имуществом.

Консервация студентов вузов МВД отдельно от юристов уменьшит отток кадров из полиции – авторы концепции реформы юридического образования

Авторы концепции реформы права считают, что из полиции будет уходить меньше кадров, если законсервировать вузы МВД отдельно от юристов.

Военнослужащих обяжут соблюдать антикоррупционные ограничения по совместительству с другой деятельностью и получению подарков

В Уставе внутренней службы ВСУ отдельно определят антикоррупционные ограничения, касающиеся совместительства с другими видами деятельности, получением подарков и использования имущества в частных интересах.

Службе судебной охраны уточнят полномочия и порядок привлечения работников к ответственности

Сотрудники Службы судебной охраны смогут определять виды специальных мер обеспечения безопасности, средства и методы их применения, в случае необходимости – изменять и дополнять эти меры.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці (2006–2013)
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    голова Господарського суду Миколаївської областi
  • Ігор Хохич
    Ігор Хохич
    керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції